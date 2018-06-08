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صور.. رئيس جنوب أفريقيا السابق يرقص مع أنصاره بعد تأجيل قرار محاكمته

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:11 م
صور.. رئيس جنوب أفريقيا السابق يرقص مع أنصاره بعد تأجيل قرار محاكمته جاكوب زوما
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تظاهر المئات من أنصار رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، أمام المحكمة العليا فى العاصمة ديربان، بعد تأجيل محاكمته إل 27 يوليو المقبل على خلفية قضايا فساد.

وحرص زوما على الرقص مع أنصاره خارج المحكمة بعد تأجيل المحاكمة.

وتتعلق التهم الموجهة إلى زوما بصفقة أسلحة ترجع إلى تسعينيات القرن الماضى عندما كان زوما نائباً للرئيس آنذاك، فيما ينفى زوما ارتكابه أى مخالفات.

تجدر الإشارة إلى أن زوما استقال من منصبه فى 14 من فبراير الماضى تحت ضغط من حزبه "المؤتمر الوطنى الإفريقي".

أنصار جاكوب زوما
أنصار جاكوب زوما

 

أنصار زوما
أنصار زوما

 

جاكوب زوما
جاكوب زوما

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

زوما يرقص مع أنصاره
زوما يرقص مع أنصاره

 

زوما يرقص وسط أنصاره
زوما يرقص وسط أنصاره

 


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صور.. تأجيل محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق إلى 27 يوليو

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