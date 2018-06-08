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صور.. جالية أرمينيا بالقاهرة تنظم حفل إفطار.. والسفير: رمضان شهر التسامح

الجمعة، 08 يونيو 2018 09:17 م
صور.. جالية أرمينيا بالقاهرة تنظم حفل إفطار.. والسفير: رمضان شهر التسامح حفل إفطار الجالية الأرمنية بالقاهرة
كتبت رباب فتحى
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قال أرمن ميلكونيان، السفير الأرمنى بالقاهرة، إن رمضان فى مصر هو شهر التسامح والخير والمحبة، معتبرًا أنه ليس وقتًا للمسلمين فقط وإنما لجميع المصريين ومن يعيشون فى البلاد ويعكس وحدتهم.

 

وأضاف، خلال كلمته فى حفل الإفطار السنوى الذى تنظمه الجالية الأرمنية بالقاهرة، إن الجالية الأرمنية جزء لا يتجزأ من المجتمع المصرى، مضيفًا "نحن فى أرمينيا فخورون بهذه العلاقة لأنها علاقة أخوة وشراكة".

جانب من افطار الجالية الارمنية
جانب من إفطار الجالية الأرمنية

 

وأضاف، أن الجالية لا تشعر بأن هناك أى فرق بينهم وبين المصريين، ولهذا فهى تلعب دورًا مهمًا لتعزيز العلاقات بين البلدين، حيث إنهم أشبه بالجسر بين البلدين، مضيفًا أنهم يحتفلون كل سنة مع المصريين برمضان.

الجالية الارمنية
الجالية الأرمنية

 

ومن جانبه، قال د. أرمن مظلوميان، رئيس الهيئة الوطنية الأرمنية فى مصر، إن حفل الأفطار يلخص عظمة مصر في تنوعها، حيث يضم رجال السياسة ونواب وفنانين وإعلاميين.


وأضاف أن الأرمن لن ينسوا احتضان أم الدنيا لهم عندما تعرضوا للاضطهاد، لاسيما وإن مصر دولة وشعب فتحت أبوابها لهم وهم لم ينسوا جميل أرض الكنانة، على حد تعبيره. 


وسرد كيف عمل الأرمن فى مصر فى كافة المجالات كأنها وطنهم، وأعرب عن احترامه وتقديره للشرطة والجيش المصرى مترحمًا على أرواح الشهداء بين صفوفهم.

 

وتقدم بالشكر لأعضاء مجلس النواب المصرى على تحريكهم للقضية الأرمنية تحت قبة البرلمان. 


وأشاد بالقيادة السياسية المصرية الحكيمة التى توجه دفة البلاد نحو التنمية والاستقرار، معربًا عن تقديره لجهود الجيش المصرى.

محمد العرابى
محمد العرابى

 

ومن جانبه قال محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، أنه ولد فى مصر الجديدة وكان يمر على مبنى نادى الجالية فى طريقه، وشكر القائمين على الإفطار مشيدًا بالعلاقات بين البلدين.

جانب من افطار الجالية
جانب من إفطار الجالية

 

وحضر حفل الإفطار الفنانة إيمان ومحمد عبد الله رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق ود. أيمن سلامة واللواء تامر الشهاوى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى.

 


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الجالية الارمينية

ارمن مظلوميان

ارمن ميلكونيان




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