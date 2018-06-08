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صور.. تأجيل محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق إلى 27 يوليو

الجمعة، 08 يونيو 2018 11:14 ص
صور.. تأجيل محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق إلى 27 يوليو رئيس جنوب إفريقيا جاكوب السابق جاكوب زوما
أ ف ب
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أرجئت محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما، المتهم بالفساد في قضية قديمة تتعلق ببيع أسلحة قبل اكثر من عشرين عاما، اليوم الجمعة، إلى يوم 27 يوليو، كما أعلن القاضى.

ومثل زوما لوقت قصير، كمتهم أمام محكمة دوربان العليا، فى إقليم كوازولو ناتال، بشمال شرق البلاد.

وقال القاضى ميابوليسينى مادوندو، إن "هذا الملف أرجئ الى 27 يوليو 2018 في بيترماريتسبورج"، مركز السلطة القضائية في الإقليم، موضحا أن المحكمة "تتسع لعدد أكبر" من الحضور هناك.

الرئيس الجنوب أفريقى جاكوب زوما
الرئيس الجنوب أفريقى جاكوب زوما

 

جانب من المحاكمة
جانب من المحاكمة

 

رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما
رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما

 

جانب من محاكمة جاكوب زوما
جانب من محاكمة جاكوب زوما

 

جانب من محاكمة الرئيس الجنوب أفريقى
جانب من محاكمة الرئيس الجنوب أفريقى

 

وصول جاكوب زوما للمحكمة
وصول جاكوب زوما للمحكمة

 

جانب من وصول جاكوب زوما
جانب من وصول جاكوب زوما

 

مراسم محاكمة رئيس جنوب أفريقيا
مراسم محاكمة رئيس جنوب أفريقيا

 

جانب من مراسم المحاكمة
جانب من مراسم المحاكمة

 

جاكوب زوما أثناء المحاكمة
جاكوب زوما أثناء المحاكمة

 


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