صور.. تأجيل محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق إلى 27 يوليو

أ ف ب

أرجئت محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما، المتهم بالفساد في قضية قديمة تتعلق ببيع أسلحة قبل اكثر من عشرين عاما، اليوم الجمعة، إلى يوم 27 يوليو، كما أعلن القاضى.

ومثل زوما لوقت قصير، كمتهم أمام محكمة دوربان العليا، فى إقليم كوازولو ناتال، بشمال شرق البلاد.

وقال القاضى ميابوليسينى مادوندو، إن "هذا الملف أرجئ الى 27 يوليو 2018 في بيترماريتسبورج"، مركز السلطة القضائية في الإقليم، موضحا أن المحكمة "تتسع لعدد أكبر" من الحضور هناك.



الرئيس الجنوب أفريقى جاكوب زوما



جانب من المحاكمة



رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما



جانب من محاكمة جاكوب زوما



جانب من محاكمة الرئيس الجنوب أفريقى



وصول جاكوب زوما للمحكمة



جانب من وصول جاكوب زوما



مراسم محاكمة رئيس جنوب أفريقيا



جانب من مراسم المحاكمة