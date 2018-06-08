صور.. الرئيس الصينى يمنح بوتين قلادة الصداقة ويصفه بأنه "أعز صديق"

رويترز - تصوير أ ف ب

حصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على ميدالية صداقة من نظيره الصينى الرئيس شى جين بينغ اليوم الجمعة فى تأكيد على عمق العلاقات بين الصين وروسيا.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن بوتين هو أول من يحصل على ميدالية الصداقة وهى جائزة مخصصة للأجانب.

ويقوم بوتين بزيارة دولة للصين ومن المقرر أن يشارك فى قمة منظمة شانغهاى للتعاون فى مطلع الأسبوع.



الرئيس الصينى يعطى بوتين ميدالية الصداقة



بوتين بعد تقليدة ميدالية الصداقة



تقليد الرئيس الصينى ميدالية الصداقة لبوتين