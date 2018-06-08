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الجمعة، 08 يونيو 2018 05:37 م
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صور.. الرئيس الصينى يمنح بوتين قلادة الصداقة ويصفه بأنه "أعز صديق"

الجمعة، 08 يونيو 2018 04:43 م
صور.. الرئيس الصينى يمنح بوتين قلادة الصداقة ويصفه بأنه "أعز صديق" الصين تمنح بوتين ميدالية صداقة
رويترز - تصوير أ ف ب
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حصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على ميدالية صداقة من نظيره الصينى الرئيس شى جين بينغ اليوم الجمعة فى تأكيد على عمق العلاقات بين الصين وروسيا.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن بوتين هو أول من يحصل على ميدالية الصداقة وهى جائزة مخصصة للأجانب.

ويقوم بوتين بزيارة دولة للصين ومن المقرر أن يشارك فى قمة منظمة شانغهاى للتعاون فى مطلع الأسبوع.

الرئيس الصينى يعطى بوتين ميدالية الصداقة
الرئيس الصينى يعطى بوتين ميدالية الصداقة

 

بوتين بعد تقليدة ميدالية الصداقة
بوتين بعد تقليدة ميدالية الصداقة

 

تقليد الرئيس الصينى ميدالية الصداقة لبوتين
تقليد الرئيس الصينى ميدالية الصداقة لبوتين

 

ميدالية الصداقة الصينية
ميدالية الصداقة الصينية

 


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