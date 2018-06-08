صور.. الرئيس الروسى يصل إلى بكين فى زيارة رسمية

موسكو (أ ش أ)

وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين اليوم الجمعة، فى زيارة رسمية بناء على دعوة من الرئيس الصينى شئ جين بينج.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن الرئاسة الروسية الكرملين، أفادت بأن بوتين سيجرى محادثات مع الرئيس الصينى لمناقشة شتى المسائل المتعلقة بسبل الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى بين بلديهما؛ بما فى ذلك تنفيذ مشاريع تعاون مشترك واسعة النطاق فى مجالات الطاقة والنقل والصناعة.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان القضايا العالمية؛ بما فى ذلك الوضع فى شبه الجزيرة الكورية والأوضاع المتعلقة بتطورات خطة العمل المشترك الشاملة الخاصة بالبرنامج النووى الإيرانى، كما من المتوقع أن يوليا اهتماما خاصا للتعاون الثنائى بين موسكو وبكين، كجزء من عضويتهما المشتركة فى (منظمة شنجهاى للتعاون) و(مجموعة البريكس) ومجموعة الريك؛ التى تضم روسيا والصين والهند، بالإضافة إلى عضويتهما المشتركة فى مجموعة الـ20.



وصول فلاديمير بوتين



جانب من وصول فلاديمير بوتين



بوتين والرئيس الصينى



استقبال الرئيس الصينى لنظيره الروسى



رئيس الوزراء الصينى يستقبل بوتين



الرئيس الروسى ونظيره الصينى



وصول بوتين إلى بكين



الرئيس الصينى والرئيس الروسى فى بكين



بوتين ورئيس الوزراء الصينى