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الجمعة، 08 يونيو 2018 06:24 ص
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صور..الحمم البركانية تدمر 600 منزل بجزيرة "بيج أيلاند" فى ولاية هاواى

الجمعة، 08 يونيو 2018 05:32 ص
صور..الحمم البركانية تدمر 600 منزل بجزيرة "بيج أيلاند" فى ولاية هاواى الحمم البركانية فى ولاية هاواى الأمريكية
باهوا (رويترز)
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قال رئيس بلدية مقاطعة هاواى هارى كيم، الخميس، إن نحو 600 منزل دمرت نتيجة تدفق الحمم البركانية بجزيرة بيج أيلاند فى هاواى، منذ بدء ثوران بركان كيلاويا الحالى أوائل الشهر الماضى.

وأضاف أن هذه الحلقة من ثوران البركان هى الأكثر تدميرا فى التاريخ الحديث، وكان مسؤولو الدفاع المدنى فى المقاطعة ذكروا أمس أن العدد المؤكد للمنازل التى دمرت خلال الشهر الأخير بلغ 130 وكلها فى منطقة ليلانى إستيتس التى شهدت انفتاح أول شق أرضى تنبعث منه الحمم البركانية عند الجانب السفلى للجبل يوم الثالث من مايو.

ويقدر أنه تم إجلاء 2500 شخص فى أجزاء مختلفة من الجزيرة، وقال جيولوجيون إنهم لا يعلمون إلى متى سيستمر ثوران البركان.

أعمدة الدخان تتصاعد من البركان
أعمدة الدخان تتصاعد من البركان

 

البركان يدمر أحد المنازل
البركان يدمر أحد المنازل

 

الحم البركانية
الحم البركانية

 

الحمم البركانية تتدفق من البركان
الحمم البركانية تتدفق من البركان

 

الحمم البركانية تتدفق
الحمم البركانية تتدفق

 

الحمم البركانية تدمر الأخضر واليابس
الحمم البركانية تدمر الأخضر واليابس

 

الدخان يخرج من الحمم البركانية
الدخان يخرج من الحمم البركانية

 

النيران تدمر منزل فى جزيرة هاواى
النيران تدمر منزل فى جزيرة هاواى

 

تدفق الحمم البركانية
تدفق الحمم البركانية

 


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بركان هاواى

تدمير 600 منزل

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ولاية هاواى




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