صندوق النقد الدولى يعلن التوصل لاتفاق لإقراض الأرجنتين 50 مليار دولار

كتب - أحمد يعقوب

أعلن صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات فى دولة الأرجنتين، لإقراض الأخيرة 50 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وأكد صندوق النقد الدولى، أن الموافقة على القرض سوف تنتظر موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، حيث قدمت كريستين لاجارد، مدير عام المؤسسة الدولية التهنئة للسلطات فى الأرجنتين للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدة أن أن خطة الإصلاح التى وضعتها السلطات هناك، تهدف إلى دعم قوة الاقتصاد بما يعود بالنفع على المواطنين فى الدولة التى تقع فى قارة أمريكا الجنوبية.