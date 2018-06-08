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الجمعة، 08 يونيو 2018 02:39 ص
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صندوق النقد الدولى يعلن التوصل لاتفاق لإقراض الأرجنتين 50 مليار دولار

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:39 ص
صندوق النقد الدولى يعلن التوصل لاتفاق لإقراض الأرجنتين 50 مليار دولار كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى
كتب - أحمد يعقوب
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أعلن صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات فى دولة الأرجنتين، لإقراض الأخيرة 50 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وأكد صندوق النقد الدولى، أن الموافقة على القرض سوف تنتظر موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، حيث قدمت كريستين لاجارد، مدير عام المؤسسة الدولية التهنئة للسلطات فى الأرجنتين للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدة أن أن خطة الإصلاح التى وضعتها السلطات هناك، تهدف إلى دعم قوة الاقتصاد بما يعود بالنفع على المواطنين فى الدولة التى تقع فى قارة أمريكا الجنوبية.

 

 

 


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أخبار الاقتصاد

صندوق النقد

الأرجنتين




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