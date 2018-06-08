صحيفة إيطالية: مصر تمتلك 3 برامج دينية لا يوجد مثيل لها فى العالم

كتبت فاطمة شوقى

رأت صحيفة "آتيا" الإيطالية أن مصر تمتلك 3 برامج دينية لا يوجد مثيل لها فى العالم، وهى هى نشأة الرهبانية، ورحلة خروج بنى إسرائيل من أرض مصر، ومسار العائلة المقدسة، ومن خلال تلك البرامج تسطيع مصر جذب ملايين السائحين سنويا.

ونقلت الجريدة عن هشام مصطفى، سفير مصر بروما، قوله إن "المسيحية جزء من تاريخ الكنيسة، ولذلك فإن مصر لها الفخر والشرف لاستقبال الحجاج الكاثوليك وسترحب بهم كأولادها".

ووفقا للصحيفة الإيطالية فإن إيطاليا تقوم فى الواقع بتنظيم رحلات إلى بلد الأهرامات على خطى العائلة المقدسة.

وأكد السفير المصرى للصحيفة الإيطالية أن "مصر كانت ملجأ العائلة المقدسة، ويجب أن تتحول من جديد إلى المأوى للسكان المسيحيين فى الشرق الأوسط أو القادمين من أوروبا، وترحب بالمسيحيين فى أمان تام يصل لأعلى المستويات".

وقالت الصحيفة إن رحلة العائلة المقدسة تعد مشروعا سيحقق جدوى اقتصادية كبيرة، وأن مصر ستكون واحدة من مراكز السياحة الدينية بالعالم خاصة بعد اعتماد مؤسسة الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة كأحد برامج الحج.