شرطة سنغافورة: اعتقال كوريين جنوبيين دخلا منزل سفير كوريا الشمالية

رويترز

قالت الشرطة السنغافورية، اليوم الجمعة، إنها اعتقلت اثنين من كوريا الجنوبية، يعملان في مجال الإعلام، لدخولهما مقر إقامة سفير كوريا الشمالية في سنغافورة، بدون إذن مسبق.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلتهما، أمس الخميس، وأنهما يعملان لصالح مؤسسة البث الكورية، وأنها تحقق مع شخصين آخرين.

وكتبت الشرطة، على موقع فيسبوك، "تلقت الشرطة بلاغا عن حالة تعد على مقر إقامة سفير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وأضافت "تم اعتقال كوريين جنوبيين في هذه القضية عمرهما 42 و45 ويمثلان مؤسسة البث الكورية".

وأوضحت الشرطة أن من يُدان بالتعدى الجنائى على الممتلكات، قد يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو بدفع غرامة تصل إلى 1500 دولار، أو بكلا العقوبتين.