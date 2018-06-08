س و ج متى ينتهى "التعليم المفتوح القديم" فى مصر إلى الأبد؟

وائل ربيعى

بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء التعليم المفتوح بنمطه القديم والبدء فى منظومة التعليم الإلكترونى المدمج، مرت الأيام سريعا ويتبقى عامين أمام جميع الطلاب ليتخرجوا من التعليم المفتوح القديم، ويرصد "اليوم السابع"، من خلال خدمته الحصرية س و ج ملامح المنظومة الجديدة للتعليم الإلكترونى المدمج فى مصر.

متى يتخرج آخر طالب بنظام التعليم المفتوح القديم؟



يتبقى عامان على تخرج آخر طالب من منظومة التعليم المفتوح القديم وانتهاء هذا النظام القديم إلى الأبد.

ما المشكلات التى واجهها نظام التعليم المفتوح القديم قبل إلغائه؟



اعتراضات قبل النقابات المهنية والمجتمع، وكذلك الدراسة التى أجراها المجلس الأعلى للجامعات وأكدت ضرورة حل نظام التعليم المفتوح القديم ليبدأ التعليم الإلكترونى المدمج كبديل له.

هل تقدر جامعة القاهرة على قيادة المنظومة الجديدة للتعليم الإلكترونى؟



الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة أكد أنها تمتلك المقومات الإلكترونية اللازمة لبدء المنظومة الجديدة وقيادتها، موضحا ضرورة تقديم الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية للدارسين بما يتواكب مع متطلبات العصر وضرورة توافق البرامج مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

ما هى الدبلومات المهنية التى بدأتها جامعة القاهرة فى التعليم الإلكترونى المدمج؟



فى الطفولة المبكرة و تشمل علي ثلاثة برامج وهى برنامج إعداد معلمات مرحلة الحضانة، وبرنامج إعداد معلمات مرحلة رياض الأطفال، وبرنامج إعداد معلمات روضات اللغات والمدارس الدولية، ثم البرامج المهنية للتربية الخاصة و تشمل خمسة برامج برنامج إعداد معلمة الظل، وبرنامج إعداد معلمات الأطفال ذوى الإعاقة العقلية. وبرنامج إعداد معلمات الأطفال ذوى صعوبات التعلم، وبرنامج إعداد معلمات الأطفال الذاتويين، وبرنامج التنمية اللغوية و أضطراب التخاطب.

ما هى الدبلومات المهنية بمرحلة الدراسات العليا التى بدأتها جامعة القاهرة؟



تشمل برنامج تنمية المهارات الأدائية لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة، والبرامج المؤهلة للعمل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة للاستمرار في البرامج المهنية التي يقدمها مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح في مختلف التخصصات ومنه الدبلوم المهني للمحاسبة وثلاثة تخصصات، وهي المحاسبة المالية فرع مراجعة والمحاسبة المالية فرع تكاليف إدارية و المراجعة فرع محاسبة مالية، ودبلوم التربية الخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم الإبتدائي (إعاقة عقلية – إعاقة سمعية – صعوبات التعلم- التوحد).

كم دبلومة مهنية من المقرر أن تبدأ الدراسة بجامعة حلوان؟



8 دبلومات حتى الآن ستبدأ الجامعة بهم فى مختلف التخصصات.

كم طالب تقدم للدبلومات المهنية فى جامعة المنيا؟



500 طالب وطالبة