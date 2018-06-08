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سلطات مطار بسنغافورة تحتجز شبيه زعيم كوريا الشمالية قبل أيام من القمة

الجمعة، 08 يونيو 2018 06:19 م
سلطات مطار بسنغافورة تحتجز شبيه زعيم كوريا الشمالية قبل أيام من القمة شبيه زعيم كوريا الشمالية
أ ش أ
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قال ممثل هزلى معروف بتقليد الزعيم الكورى الشمالى كيم يونج أون، إنه احتُجز فى مطار تشانجى بسنغافورة، التى كان متوجها إليها قبل أيام قليلة من استضافتها لقمة كيم مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال هاورد إكس، وهو اسم مستعار للممثل المولود فى هونج كونج، إن سلطات الهجرة بالمطار احتجزته لساعتين قبل إطلاق سراحه، وأخبرته أن يتجنب زيارة الأماكن المرتبطة بقمة ترامب وكيم.
وأضاف فى تصريحات لشبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية: "سألونى عن آرائى السياسية وما إذا كنت منخرطا فى احتجاجات أو أعمال شغب فى دول أخرى.. أشعر أنهم كانوا يحاولون ترهيبى، ولكن إذا كانوا رحلونى لكانت تلك أخبار كبرى".

ولم ترد سلطات الهجرة، من جانبها، على طلبات وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، للرد على تلك المعلومات.

وتعرف سنغافورة بنظامها الأمنى المحكم، الأمر الذى رأت بلومبرج أنه كان أحد أسباب موافقة كيم على اختيارها لعقد قمته التاريخية مع الرئيس الأمريكي.
ومن المفترض أن يلتقى الزعيمان، الثلاثاء المقبل، لبحث ملف نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية.


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