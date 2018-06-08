سقوط "الديزل" وراء سرقة شركة بعابدين.. ويعترف: سرقت 4 شركات أخرى

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية وأجهزة من داخل مقر شركة بمنطقة باب اللوق فى عابدين، وتبين أن عاطل، وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطه، وأعترف بسرقة الشرطة، وسرقة 4 شركات آخرين، والاستيلاء على مبالغ مالية وأجهزة من داخلهم، وتم إحالته للنيابة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من "محمد ز ج" 46 سنة، صاحب شركة، بمنطقة باب اللوق، وأفاد باكتشافه سرقة مبلغ 2500 جنيه، و3 هواتف محمولة من داخل الشركة ملكه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3415 لسنة 2018م جنح القسم وتولت النيابة التحقيق.

ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "تامر إ م" 37 سنة، عاطل، وشهرته "الديزل"، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة متجر"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس جزئى "سرقة، وسلاح، وتبديد" بإجمالى حبس 3 سنوات و6 أشهر.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وضبط وبحوزته 12 مفتاح مصطنع، وعتله حديدية، وأجنه حديدية، ومبلغ مالى 6400 جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستخدام المفاتيح والأدوات المضبوطة بحوزته.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقات من داخل متاجر بذات الأسلوب، وسرقة مبلغ 2000 جنيه، وجهاز كمبيوتر "لاب توب"، وشاشة LCD ، وشاشة كمبيوتر، و"كيسة كمبيوتر"، و8 بنطال رجالى من داخل شركة بالدقى، وسرقة مبلغ 3000 جنيه، شاشة كمبيوتر، شاشة LCD من داخل شركة بشارع البطل احمد عبد العزيز، وسرقة مبلغ 1500 جنيه، وشاشة كمبيوتر، وساعة يد من داخل شركة للاستيراد والتصدير، فى بولاق الدكرور، وسرقة مبلغ 2500 جنيه، شاشة LCD 32 بوصة ، شاشة كمبيوتر 19 بوصة من داخل شركة فى بولاق الدكرور.

كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية" صاحب محل لبيع وصيانة الهواتف المحمولة، واقر ان المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع السرقة، وإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولي عليها علي متطلباته الشخصية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق، وقررت استمرار حبسه احتياطياً علي ذمة التحقيقات.