video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 04:58 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

سقوط "الديزل" وراء سرقة شركة بعابدين.. ويعترف: سرقت 4 شركات أخرى

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:24 م
سقوط "الديزل" وراء سرقة شركة بعابدين.. ويعترف: سرقت 4 شركات أخرى المتهم عقب القبض عليه وامامه المضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية وأجهزة من داخل مقر شركة بمنطقة باب اللوق فى عابدين، وتبين أن عاطل، وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطه، وأعترف بسرقة الشرطة، وسرقة 4 شركات آخرين، والاستيلاء على مبالغ مالية وأجهزة من داخلهم، وتم إحالته للنيابة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من "محمد ز ج"  46 سنة، صاحب شركة، بمنطقة  باب اللوق، وأفاد باكتشافه سرقة مبلغ 2500 جنيه، و3 هواتف محمولة من داخل الشركة ملكه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3415 لسنة 2018م جنح  القسم وتولت النيابة التحقيق.

ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "تامر إ م" 37 سنة، عاطل، وشهرته "الديزل"، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة متجر"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس جزئى "سرقة، وسلاح، وتبديد" بإجمالى حبس 3 سنوات و6 أشهر.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وضبط وبحوزته  12 مفتاح مصطنع، وعتله حديدية، وأجنه حديدية، ومبلغ مالى 6400 جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستخدام  المفاتيح والأدوات المضبوطة بحوزته.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقات من داخل متاجر بذات الأسلوب، وسرقة مبلغ 2000 جنيه، وجهاز كمبيوتر "لاب توب"، وشاشة LCD ، وشاشة كمبيوتر، و"كيسة كمبيوتر"،  و8 بنطال رجالى من داخل شركة بالدقى، وسرقة مبلغ 3000 جنيه، شاشة كمبيوتر، شاشة LCD  من داخل شركة بشارع البطل احمد عبد العزيز، وسرقة مبلغ 1500 جنيه، وشاشة كمبيوتر، وساعة يد من داخل شركة للاستيراد والتصدير، فى بولاق الدكرور، وسرقة مبلغ 2500 جنيه، شاشة LCD  32 بوصة ، شاشة كمبيوتر 19 بوصة من داخل شركة فى بولاق الدكرور.

كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية" صاحب محل لبيع وصيانة الهواتف المحمولة، واقر ان المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع السرقة، وإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولي عليها علي متطلباته الشخصية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق، وقررت استمرار حبسه احتياطياً علي ذمة التحقيقات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كاميرات المراقبة تفضح عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر

العثور على سيارتين ودراجة بخارية مبلغ بسرقتهم فى الإسماعيلية

ضبط ربة منزل متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من داخل أحد المساكن بالمنيا

اخبار الحوادث

سرقة شركة

جرائم سرقة

الحوادث اليوم

اخبار مصر

عابدين

مباحث القاهرة




لا تفوتك
السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة