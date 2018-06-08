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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 8-6-2018 واستقرار العملة السعودية

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:11 م
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 8-6-2018 واستقرار العملة السعودية الريال السعودى
كتبت هبة حسام
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة الموافق 8-6-2018، على سعر أمس الخميس ختام تعاملات الأسبوع،  وسجل سعر الريال السعودى 4.74 جنيه للشراء، و 4.77 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى.
 
 
 
 
 

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

 
 
بدأ سعر الريال السعودى فى الصعود مقابل العملة المصرية، منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضى، وقبل ذلك كانت العملة السعودية فى حالة استقرار حتى مع بدء موسم العمرة مطلع مارس الماضى، وبحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الريال السعودى اليوم، كما يلى:
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

4.75 جنيه للشراء
4.77 جنيه جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 

4.74 جنيه للشراء
4.77  جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء
 4.77 جنيه للبيع
 
 
 

العملة السعودية الأكثر تداولاً فى مصر على مستوى العملات العربية

 
 الجدير بالذكر، أن العملة السعودية تعد أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم الحج والعمرة، وقد شهد سعر الريال السعودى حالة استقرار لقرابة شهرين، ثم بدأ فى الارتفاع أمام الجنيه المصرى منذ بداية تعاملات الأسبوع المصرفى الماضى، ووصلت قيمة الارتفاع التى زادها سعر الريال مقابل الجنيه حتى الآن، أكثر من 10 قروش خلال 10 أيام "منذ يوم الأحد 6 مايو 2018 وحتى اليوم".
 
 

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