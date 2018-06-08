ساويرس: يجب تقديم الشكر للمهندس شريف إسماعيل على فترة توليه وقراراته

طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس بتقديم الشكر والتقدير اللائق لرئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، على ما قدمه خلال فترة توليه الوزارة.
وكتب ساويرس عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : " أعتقد إن على أقل تقدير لا بد من شكر رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل على فترة توليه الوزارة و القرارات الصعبة المصيرية اللازمة الغير شعبية التى اتخذها.. كل التوفيق يا فندم و النجاح و الصحة لكل ما تنويه ....شكرا".
ساويرس عبر تويتر
إضافة تعليق
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الرحمن حسن
أحد رجال الأعمال من الصف الأول ، يشكر رئيس الوزراء السابق ( م. شريف اسماعيل ) .
يبقى نفهم من كده ، أن قراراته كانت فى صالحهم ، أكثر من صالح الطبقات الكادحه .