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ساويرس: يجب تقديم الشكر للمهندس شريف إسماعيل على فترة توليه وقراراته

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:40 م
ساويرس: يجب تقديم الشكر للمهندس شريف إسماعيل على فترة توليه وقراراته المهندس نجيب ساويرس
كتبت مريم بدر الدين
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طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس بتقديم الشكر والتقدير اللائق لرئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، على ما قدمه خلال فترة توليه الوزارة.

وكتب ساويرس عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : " أعتقد إن على أقل تقدير لا بد من شكر رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل على فترة توليه الوزارة و القرارات الصعبة المصيرية اللازمة الغير شعبية التى اتخذها.. كل التوفيق يا فندم و النجاح و الصحة لكل ما تنويه ....شكرا".

 

ساويرس عبر تويتر
ساويرس عبر تويتر

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الرحمن حسن

أحد رجال الأعمال من الصف الأول ، يشكر رئيس الوزراء السابق ( م. شريف اسماعيل ) .

يبقى نفهم من كده ، أن قراراته كانت فى صالحهم ، أكثر من صالح الطبقات الكادحه .

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