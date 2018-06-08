زيادة فى فائض الصين التجارى مع الولايات المتحدة خلال مايو

بكين- (أ ف ب)

سجل الفائض التجارى للصين مع الولايات المتحدة زيادة قوية خلال مايو الماضى رغم تسارع مفاجئ فى إجمالى واردات العملاق الأسيوى.

وأعلنت ادارة الجمارك فى الصين الجمعة، أن الخلل فى توازن التبادلات بين أكبر اقتصادين فى العالم ازداد الشهر الماضى مع قفزة ب11,7% على مدى عام للعجز الأميركى إزاء الصين إلى 24,58 مليار دولار.

وهذا الأمر من شأنه أن يزيد من تعقيد المحادثات بين البلدين إذ يندد الرئيس الأميركى دونالد ترامب بشدة بالهوة التجارية الضخمة التى بلغت رقما قياسيا من 375 مليار دولار فى العام 2017 بحسب واشنطن، منتقدا الممارسات "غير المنصفة" للنظام الشيوعي.

والمفارقة ان الفائض التجارى الصينى ازداد مع الولايات المتحدة خلال مايو بينما يتراجع بشكل واضح مع سائر دول العالم. فقد تراجع الفائض الاجمالى للبلاد الى 24,9 مليارات دولار فى مقابل 28 مليارا فى إبريل.

وتفسر هذه النتيجة بتسارع قوى لواردات العملاق الاسيوى التى سجلت زيادة ب26% فى غضون عام. فى المقابل، ارتفعت الصادرات الصينية ب12,6%.