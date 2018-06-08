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روسيا والصين تنشئان صندوقا باليوان للاستثمارات المشتركة

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:44 م
روسيا والصين تنشئان صندوقا باليوان للاستثمارات المشتركة اليوان - صورة أرشيفية
رويترز
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وقعت روسيا والصين اتفاقا اليوم الجمعة لإقامة صندوق استثمار جديد سيبدأ بمبلغ 1.5 مليار يوان (234 مليون دولار) تحت الإدارة لدعم مشاريع مالية وصناعية فى  البلدين.

وقع الاتفاق صندوق الاستثمار الروسى  الصينى  وسويونغ كابيتال ومجموعة داجينج الاستثمارية.

ويستهدف الصندوق الوصول برأس المال إلى خمسة مليارات يوان.

وقال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذى  لصندوق الاستثمار المباشر الروسى"سينخرط الصندوق فى  تنفيذ مشاريع استثمار ذات أهمية استراتيجية تركز على المنطقة الاتحادية الوسطى وأقصى شرق روسيا والجزء الشمالى  الشرقى  من الصين."

 


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