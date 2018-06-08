روسيا والصين: الدرع الصاروخية الأمريكية الأطلسية تضر بالأمن العالمى والإقليمى

موسكو (أ ش أ)

أكد البيان الرئاسى المشترك الروسى الصينى أن عددا من الدول، تحت ذريعة التهديد الصاروخى، تنشر بشكل أحادى الدرع الصاروخية فى أوروبا ومنطقة المحيط الهادى وتضر الأمن بما فى ذلك بأمن روسيا والصين.

وأكد البيان الصادر اليوم الجمعة عن قمة الرئيسين الروسى والصينى فى بكين، عزم البلدين إيلاء اهتمام خاص لضمان التوازن الإستراتيجى العالمى والإقليمى.

وذكر البيان "أن موسكو وبكين توليان اهتماما خاصا لتأمين التوازن والاستقرار الاستراتيجى العالمى والإقليمى، أخذا بعين الاعتبار حقيقة أن بعض الدول تطور وتنشر من جانب واحد نظام الدفاع الصاروخى فى أوروبا وفى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تحت ذريعة ما يسمى التهديد الصاروخى.

ووصف البيان نشر الدرع الصاروخية من قبل هذه البلدان (الولايات المتحدة ودول حلف الناتو) يتسبب فى أضرار خطيرة على المصالح الأمنية الاستراتيجية لدول المنطقة، بما فى ذلك روسيا والصين، مؤكدا أن هذا الأمر له تأثير سلبى على التوازن الاستراتيجى والأمن والاستقرار العالمى والإقليمي.

واجتمع الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج، فى بكين اليوم وناقشا مجالات التعاون متعدد الأطراف وفى إطار منظمة شنغهاى للتعاون، إلى جانب مناقشة مجالات التعاون الثنائى بين البلدين.