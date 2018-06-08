روسيا تنفى قصف محافظة إدلب السورية فى 7 يونيو الجارى

رويترز

أذاعت وكالات أنباء روسية، اليوم الجمعة، نفيًا من موسكو لما تردد عن أن طائراتها الحربية نفذت ضربات جوية أوقعت عشرات القتلى فى محافظة إدلب السورية التى تسيطر عليها المعارضة.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد ذكر أن ضربات جوية يرجح أنها روسية استهدفت قرية فى إدلب مما أسفر عن مقتل 44 على الأقل الليلة الماضية، ونقلت وكالات الأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، قولها، إن لديها معلومات عن معارك بين جبهة النصرة ومقاتلين من المعارضة تضمنت قصفا مدفعيا عنيفا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.