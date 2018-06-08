رغم تصريحاته ضد الاتحاد الأوروبى.. تيريزا ماى تؤكد ثقتها فى وزير خارجيتها

كتب - بيشوى رمزى - رويترز - أ ف ب

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى عن ثقتها في وزير خارجيتها بوريس جونسون، رغم التصريحات العدائية التى صدرت منه تجاه الإتحاد الأوروبى، بحسب ما ذكرت المتحدثة الرسمية باسم رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم الجمعة.

ونقلت رويترز، عن المسئولة البريطانية قولها، أن الحكومة البريطانية تبذل كل ما فى وسعها من أجل تحقيق إرادة البريطانيين، واستعادة السيطرة على "أموالنا، وأمننا وحدودنا."

كان وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، قد حذر في تصريحات نقلها موقع اخبارى الكترونى اليوم الجمعة، من إنهيار بريكست، وعبر عن إعجابه بأسلوب الرئيس الاميركى دونالد ترامب الذي يعتمد على القوة، وقال جونسون، في التصريحات التي سجلت الاربعاء، خلال عشاء، وسربت سرا إلى موقع "بازفيد نيوز" ان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "ستدخل في مرحلة، سنصبح فيها أشرس مع بروكسل"، في إشارة الى المفوضية الأوروبية.