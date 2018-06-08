رئيس وزراء تركيا: قواتنا توغلت 30 كيلومترا شمال العراق

رويترز

قال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، إن القوات التركية تتمركز داخل شمال العراق، على بعد 30 كيلومترا من الحدود، وقد تتقدم أكثر لتستهدف مسلحى حزب العمال الكردستانى، في معقلهم بجبال قنديل.

وقال يلدريم، لرويترز، إن أنقرة لن تتردد في تصعيد الهجوم على المسلحين عبر حدودها الجنوبية، فى تشديد لتحذيرات تركيا بشأن توسيع وجودها العسكرى فى مناطق تحت سيطرة الأكراد بالعراق.

وأضاف يلدريم، فى مقابلة على متن طائرته في إطار زيارة لشرق تركيا ضمن حملة الانتخابات التركية التي تجرى يوم 24 يونيو، "تمركزت قواتنا الآن داخل شمال العراق على بعد 30 كيلومترا تقريبا (من الحدود) وتعمل على منع أنشطة التسلل والأنشطة الإرهابية هناك".

واتهم يلدريم حزب العمال الكردستانى بالقيام "باستفزازات ونصب كمائن" وشن هجمات، وقال إن تركيا "ستتوغل أكثر بالتأكيد" إذا استمرت هذه الأفعال.

وأضاف "لن نبدى أي تردد هنا حتى يتم تحييد هذه العناصر".