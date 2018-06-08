رئيس وزراء إيطاليا: حمائية ترامب تسعى لكبح جماح "الهيمنة الألمانية"

كتبت فاطمة شوقى

رأى نائب رئيس الوزراء الإيطالى، ماتيو سالفينى، أن السياسات الحمائية التجارية للرئيس دونالد ترامب تسعى لكبح جماح "الهيمنة الألمانية"، منوها بأن الحكومة ستدافع عن الصناعة الايطالية كما تدافع إدارة واشنطن عن مصالحها الإقتصادية.

وفي إجابة على سؤال للصحفيين حول الموقف الذى ستتخذه إيطاليا ضد الرسوم الجمركية الأمريكية، قال إنه "يتعين دراسة السياسات التجارية، إيطاليا قوة تصدير وبالتالى يجب حماية (صنع فى إيطاليا)، وزاد سالفينى، الذى يترأس الاجتماع الوزارى مساء اليوم نظرا لمشاركة رئيس الوزراء جوزيبى كونتى فى قمة السيع الكبار فى كندا، "أعتقد أن سياسات ترامب هى قبل كل شىء لكبح الهيمنة الألمانية. وإيطاليا لا ينبغى أن تدفع ثمن مناورة أى من الطرفين".

ونقلت وكالة "آكى" الإيطالية قول سالفينى "مع الصين نحن بحاجة إلى التحدث، أود الذهاب إلى بكين فى أقرب وقت ممكن. أعتقد أن ترامب يدافع عن مصالح الأمريكيين، ونحن، بدورنا، سنكون الحكومة التى ستدافع عن مصالح الشركات الإيطالية".