video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 02:25 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء إيطاليا: حمائية ترامب تسعى لكبح جماح "الهيمنة الألمانية"

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:47 م
رئيس وزراء إيطاليا: حمائية ترامب تسعى لكبح جماح "الهيمنة الألمانية" سالفينى
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

رأى نائب رئيس الوزراء الإيطالى، ماتيو سالفينى، أن السياسات الحمائية التجارية للرئيس دونالد ترامب تسعى لكبح جماح "الهيمنة الألمانية"، منوها بأن الحكومة ستدافع عن الصناعة الايطالية كما تدافع إدارة واشنطن عن مصالحها الإقتصادية.

وفي إجابة على سؤال للصحفيين حول الموقف الذى ستتخذه إيطاليا ضد الرسوم الجمركية الأمريكية، قال إنه "يتعين دراسة السياسات التجارية، إيطاليا قوة تصدير وبالتالى يجب حماية (صنع فى إيطاليا)، وزاد سالفينى، الذى يترأس الاجتماع الوزارى مساء اليوم نظرا لمشاركة رئيس الوزراء جوزيبى كونتى فى قمة السيع الكبار فى كندا،  "أعتقد أن سياسات ترامب هى قبل كل شىء لكبح الهيمنة الألمانية. وإيطاليا لا ينبغى أن تدفع ثمن مناورة أى من الطرفين".

ونقلت وكالة "آكى" الإيطالية قول سالفينى "مع الصين نحن بحاجة إلى التحدث، أود الذهاب إلى بكين فى أقرب وقت ممكن.  أعتقد أن ترامب يدافع عن مصالح الأمريكيين، ونحن، بدورنا، سنكون الحكومة التى ستدافع عن مصالح الشركات الإيطالية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سالفينى: لا لعمل أحادى ضد سوريا مع الالتزام بالولاء للحلفاء الأطلسيين

سالفينى.. يمينى متطرف إيطالى متحديا بروكسل: نعمل على موازنة بضرائب أقل

ايطاليا

سالفينى

دونالد ترامب

واشنطن

المانيا




لا تفوتك
25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة