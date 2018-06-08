رئيس نيكاراجوا يجتمع مع أساقفة لحل الأزمة السياسية بالبلاد

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اجتمع رئيس نيكاراجوا، دانييل أورتيجا، مع مجموعة من الأساقفة من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد عقب اندلاع مظاهرات احتجاجية مطالبة بتنحى الرئيس.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه لم يتم التوصل خلال الاجتماع الذى جرى خلف الأبواب المغلقة إلى أى خطة رسمية من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، من جانبه، قال أورتيجا، إنه فى حاجة إلى بعض الوقت الآن من أجل التفكير فى مقترحات الأساقفة عقب الاجتماع.

وأضافت القناة، أن حصيلة القتلى جراء المظاهرات الاحتجاجية التى اندلعت فى نيكاراجوا منذ منتصف شهر أبريل الماضى ضد التعديلات التى تسعى إلى خفض المعاشات، قد ارتفعت إلى 134 شخصا.