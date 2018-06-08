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رئيس مجلس النواب اللبنانى: تشكيل الحكومة الجديدة ضرورة ملحة

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:21 م
رئيس مجلس النواب اللبنانى: تشكيل الحكومة الجديدة ضرورة ملحة رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى
بيروت (أ ش أ)
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أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أهمية تشكيل الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية فى الداخل التى "تضغط على رقاب اللبنانيين"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ترك البلاد تتخبط فى الفراغ القائم.

جاء ذلك خلال استقبال نبيه برى لرئيس المجلس العام المارونى وديع الخازن، ظهر اليوم الجمعة.

وأشار برى إلى أن العلاقة بين الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب) على أفضل ما يرام، وأنه يوجد تنسيق كامل حول القضايا الوطنية، مثل ما حدث منذ يومين أثناء مناقشة مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية (مع إسرائيل).

 


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