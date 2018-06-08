رئيس كوريا الجنوبية يزور روسيا 21 يونيو الجارى

سول (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم رئاسة كوريا الجنوبية كيم إوى - كيوم، أن الرئيس مون جيه -إن سيقوم بزيارة رسمية لروسيا فى 21 يونيو الجارى لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى بين البلدين ومناقشة الجهود المشتركة لنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية على نحو سلمى.

وقال كيم إوي - كيوم - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، إن مون سيبدأ زيارته لروسيا، فى 21 يونيو الجارى والتى تستمر لثلاثة أيام، لحضور قمة مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، غير أنه لم يذكر موعد انعقاد القمة.

وأضاف المتحدث أن هدف الزيارة هو مناقشة سبل التعاون العملى بين سول وموسكو، ما يقع فى صلب اهتمامات "السياسة الشمالية الجديدة" التى أعلن عنها مون فى وقت سابق، لافتا إلى أن هذه الزيارة تعد أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس كورى جنوبى لروسيا منذ 19 عامًا.

وذكر كيم أن الرئيس الكورى الجنوبى يخطط أيضًا لمناقشة سبل نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام، مضيفا أنه من المقرر أن يلقى مون خطابًا فى مجلس الاتحاد الروسى (الدوما)، وبذلك يصبح أول رئيس كورى جنوبى يقوم بهذا الأمر، وبعد ذلك، يتجه مون إلى مدينة روستوف-أون-دون لمشاهدة مباراة كأس العالم بين المكسيك وكوريا الجنوبية.