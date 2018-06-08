دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: كعك العيد بتخفيض 30% فى المجمعات

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزارة الصحة تنفى نقص ألبان الأطفال المدعمة

ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج الطبية بوزارة الصحة

وزارة التموين:

التموين: كعك العيد بتخفيض 30% فى المجمعات وكيلو البسكويت بـ61 جنيه

أهلا بالعيد.. "التموين": إنتاج 22 طن كعك وبسكويت وطرحها بالمجمعات بتخفيضات 30%.. عرض تخفيض إضافى 10% حال التعاقد على شراء كميات كبيرة.. كيلو البسكويت بالسمن البلدى بـ61 جنيهًا.. والكعك بالمكسرات بـ100 جنيه

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: ضبط 10 حالات غش اليوم خلال أداء طلاب الثانوية امتحان اللغة الثانية

"التعليم" تحذر طلاب الثانوية: غير مسموح دخول الامتحان بعد ربع ساعة من الوقت

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

وزارة الإسكان:

​ من محلب إلى مدبولى.. "الإسكان" مصنع رؤساء الحكومة.. تأسيس العاصمة الإدارية وتطبيق برنامج الرئيس لتوفير السكن دفعت بـ"مدبولي" لمقعد رئيس الوزراء.. مرض شريف إسماعيل وضعه في اختبار صعب فاجتازه بنجاح

تعرف على إنجازات مصطفى مدبولى فى وزارة الإسكان × 12 معلومات

وزارة الأوقاف:

شاهد فى دقيقة.. 10 ضوابط من وزارة الأوقاف للاعتكاف فى شهر رمضان

الأوقاف: فتح 4 مراكز للثقافة الإسلامية بشمال سيناء العام الدراسى 2018

وزارة النقل:

"النقل": نحتاج 45 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير الخطين الأول والثانى للمترو

وزارة النقل: تأجيل افتتاح أعمال تطوير ميناء طابا لأجل غير مسمى

وزارة الزراعة:

وزارة الزراعة: ضبط 6116 عبوة مبيدات مغشوشة خلال 30 يومًا

وزارة الزراعة تنفى نقل حديقة الحيوان للعاصمة الإدارية الجديدة

وزارة التعليم العالى:

مصادر: وزير التعليم العالى بمكتبه ويمارس عمله وضمن التشكيل الجديد

تعرف على إجراءات وشروط التقدم لمنح الدكتوراه بجامعة كامبردج × 15 معلومة

وزارة الكهرباء:

كيف تلقى وزراء "شريف إسماعيل" خبر تكليف مصطفى مدبولى برئاسة الحكومة؟.. وزير الكهرباء: مستمر فى عملى حتى إبلاغى بالقرار.. ووزراء "الرى والصحة والزراعة" يباشرون اجتماعاتهم التنفيذية دون قلق

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": مستمر فى ممارسة مهامى لحين تشكيل الحكومة

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة تتابع أحوال المصريين فى إيطاليا لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

القوى العاملة: حل مشكلة مواطن مصرى بالكويت احتجزت شركته جواز سفره