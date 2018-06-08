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"دباغة الجلود": تقسيط المبالغ المستحقة للحاصلين على مساحات إضافية بالروبيكى

الجمعة، 08 يونيو 2018 10:00 م
"دباغة الجلود": تقسيط المبالغ المستحقة للحاصلين على مساحات إضافية بالروبيكى مدابغ - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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أكد محمد حربى، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة، على تقسيط دفع المبالغ المستحقة لإدارة مدينة الروبيكى، بالنسبة للحاصلين على مساحات اضافية بمدابغ الروبيكى، بخلاف المساحات المخصصة لهم مسبقا، على فترة تصل لعام ونصف.

وأضاف حربى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، انه تم الانتهاء من تسليم عقود المدابغ الجديدة لكل من انتهوا من تسديد المبالغ المالية المستحقة، ولم يحصلوا على مساحات إضافية بخلاف المخصصة لهم بمدينة الروبيكى.

 

 

 


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