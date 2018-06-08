جمارك السويس تفرج عن 870 سيارة بقيمة 176.8 مليون جنيه خلال مايو الماضى

كتب أحمد يعقوب

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر مايو 2018 عن 739 سيارة ركوب ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجاً نهائياً للاستخدام الشخصى والتجارى.

وبلغت قيمة هذه السيارات 144 مليونًا 990 ألفًا و 74 جنيهًا، بينما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 54 مليونًا و476 ألفًا و993 جنيهًا بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 50 مليونًا و338 ألفًا و878 جنيهًا، والرسوم الأخرى المحصلة 5 ملايين و97 ألفا و56 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 109 ملايين و993 ألف و416 جنيها.

وخلال شهر مايو 2018 أيضًا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائياً عن 131 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة 31 مليونًا 829 ألفًا و290 جنيهًا.

كما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 8 ملايين و507 آلاف و177 جنيهًا، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 5 ملايين و997 ألفًا و404 جنيهات، والرسوم الأخرى المحصلة 160 ألفًا و555 جنيها، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 14 مليونا و665 ألفا و 136 جنيها.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر مايو 2018 عن 870 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 176 مليونا و819 ألفا و 364 جنيها، وإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسوم وضرائب أخرى محصلة عنها بحوالى 124 مليونا و658 ألف و552 جنيها.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر مايو الماضى 192 سيارة.