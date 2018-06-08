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جارديان: استضافة الفراعنة بجروزنى تعزز خطة رئيس الشيشان بالتواصل مع مصر والخليج

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:49 م
جارديان: استضافة الفراعنة بجروزنى تعزز خطة رئيس الشيشان بالتواصل مع مصر والخليج الرئيس الشيشانى
كتبت رباب فتحى
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تحت عنوان "جميع الأنظار تتجه إلى رمضان قديروف مع استضافة الشيشان لمنتخب مصر فى كأس العالم"، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الرئيس الشيشانى سيسعى لاستخدام كأس العالم لبناء علاقات مع مصر والخليج لاسيما وإن بلاده تستضيف المنتخب المصرى وبطله محمد صلاح.

 

وأوضحت الصحيفة أن قديروف، الذى قضى عقداً من الزمن فى بناء شعبية فى الداخل، يعتبر استضافة منتخبات فى بلاده للمشاركة فى كأس العالم، خطوة نحو طموحاته فى السياسة الخارجية، المتعلقة بكونه مبعوثا لبوتين فى الشرق الأوسط، والصوت الفعلى للمسلمين الروس فى الخارج.

 

ونقلت الصحيفة عن ماجوميت ماتسوييف مدير الاستاد قوله "نحن نعلم جميعا أن زعيمنا لديه علاقة جيدة مع الملوك السعوديين، مع الأمراء، مع القيادة المصرية، نحن سعداء بأن مصر اختارت أن تأتى إلينا".

 

وأوضحت الصحيفة أن ماتسوييف كان يأمل أن يرى فى يوم ما جروزنى – المضيفة للمنتخب المصرى- مدينة مضيفة لكأس العالم، ولكن الآن مع استضافة فريقا وطنيا مع نجم ضخم فى حجم صلاح، وهو لاعب كرة قدم مسلم شهير على مستوى العالم ويحتفل بكل هدف بسجدة، جزء من هذا الأمل يتحقق، على حد قول الصحيفة.

 


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