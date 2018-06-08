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تنظيم داعش يحرق المحاصيل الزراعية فى كركوك بالعراق

الجمعة، 08 يونيو 2018 11:14 ص
تنظيم داعش يحرق المحاصيل الزراعية فى كركوك بالعراق تنظيم داعش الإرهابى
بغداد (أ ش أ)
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أحرق عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى، المحاصيل الزراعية للحنطة والشعير فى قرية جنوب غربى محافظة كركوك العراقية.

وقال مصدر محلى - وفقا لقناة "السومرية نيوز" اليوم الجمعة ـ "إن مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش، أقدمت على حرق مساحات كبيرة من محصولى الحنطة والشعير فى قرية المحاوز التابعة لقضاء الحويجة (٥٥ كم جنوب غربى كركوك)، ما تسبب فى إتلاف مساحات واسعة".

وأضاف المصدر أن التنظيم الإرهابى يهدد الأهالى بالتعاون معه، ومن يرفض ذلك تحرق محاصيله الزراعية"، مشيرًا إلى أن أهالى مناطق جنوب غربى كركوك يرفضون أى تعاون مع هذا التنظيم، كما أنهم يبلغون الأجهزة الأمنية عن أى تحركات لمسلحيه.

يذكر أن قضاء الحويجة ونواحيها التابعة لمحافظة كركوك (٢٥٠ كم شمال العاصمة بغداد)، عادت الحياة إليها مجددًا بعد عودة النازحين تدريجياً، ولا زالت هناك بعض جيوب تنظيم "داعش" تقوم قوات الشرطة الاتحادية بتطهيرها بين فترة وأخرى.

 


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