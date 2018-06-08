تقرير سرى يدين القوات الأسترالية الخاصة بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان

أ ف ب

اتهم تقرير سرى، مسرّب من وزارة الدفاع الأسترالية، اليوم الجمعة، القوات الأسترالية الخاصة، بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، وأشار الى "افتقار تام في المساءلة" من جهة كبار الضباط العسكريين.

ونقل التقرير، الذي نشرته شبكة "فيرفاكس ميديا"، عن مصدر في القوات الخاصة من دون الكشف عن اسمه، أن بعض القوات الأسترالية، شاركت في "ممارسة غير قانونية وغير مسموح بها لأعمال عنف خلال عمليات" مع "تجاهل الكرامة الإنسانية".

ويُعنى التقرير، الذي قالت فيرفاكس، إن مستشارة وزارة الدفاع سامانتا كرومبفويتس هي التي أعدته، بعمليات القوات الجوية الخاصة الأسترالية وقوات النخبة الكوماندوس المنتشرة إلى جانب قوات الولايات المتحدة وحلفائها فى أفغانستان، اثر اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وجاء في التقرير، أن "ما يزيد القلق هو التلميحات الى سلوك وممارسات تشمل تعاطي مخدرات وكحول وعنف منزلى وتطبيق غير قانونى وغير مسموح به لأعمال عنف ... وإدراك للنقص التام فى المساءلة فى بعض الأحيان".