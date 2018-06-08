تعرف على تفاصيل مشروع تشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير

كتب أحمد منصور

تعلن وزارة الآثار متمثلة فى هيئة المتحف المصرى الكبير، للشركات المصرية والدولية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن بدء التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، وذلك فى مؤتمر صحفى بحضور لفيف من سفراء و ممثلى الدول الأجنبية بالقاهرة و شركات الأعمال، يوم الأحد 10 يونيو الجارى، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، بمقر المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية، وتقام الفعالية تحت رعاية وزارة السياحة.



وأوضح الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصرى الكبير، أن هذه الشركات التى سيتم دعوتها للتأهيل يجب أن تكون ذات خبرة وكفاءة متميزة فى هذا المجال على أن تشمل هذه الخدمات أعمال تشغيل مجموعة من المحال التجارية والمطاعم منها ماهو مطل على أهرامات الجيزة وقاعة للمؤتمرات وصالة عرض سينمائى ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.

وأكد "توفيق"، أن وزارة الآثار ستتولى وحدها إدارة كل ما يتعلق بالقطع الأثرية من معامل و مراكز ترميم ومخازن للآثار وقاعات عرض المتحفى وتتولى مسؤلية تأمينه.

وخلال المؤتمر سيتم أيضا الإعلان عن الشعار الجديد للمتحف "لوجو المتحف"، الذى سيساعد فى بدء الحملة الترويجية له فى مصر والعالم بشعار يرتبط بعمارة وتخطيط المتحف المصرى الكبير الذى يعد أكبر متاحف العالم حيث يبلغ إجمالى مساحته 500 ألف متر مربع يعرض فيها 100 ألف قطعة أثرية من الحضارة المصرية القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليونانى والرومانى فى مصر.

ومن المتوقع الانتهاء هندسيا من المرحلة الأولى لمشروع المتحف نهاية هذا العام (2018) تمهيدا لافتتاحها فى غضون الربع الاول من عام 2019، حيث تعرض ولأول مرة مجموعة الملك توت عنخ آمون مجتمعة فى مكان واحد و التي يصل عددها إلى أكثر من 5000 قطعة.

هذا بالإضافة إلى بهو المتحف حيث يوجد تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود ابنه الملك مرنبتاح، والدرج العظيم الذي سيضم 87 تمثالا ملكيا و عناصر معمارية ضخمة من بينها تمثال لكل من الملك خفرع و منكاورع و سنوسرت و اخناتون و امنحتب الثالث.