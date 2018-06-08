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تعرف على تاريخ إنشاء وزارة الداخلية فى عهد محمد سعيد باشا

الجمعة، 08 يونيو 2018 07:00 ص
تعرف على تاريخ إنشاء وزارة الداخلية فى عهد محمد سعيد باشا وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمتد الجذور التاريخية للنظام الوزاري في مصر إلي سنة 1805 عندما أنشاء والى مصر محمد على باشا ديوان أطلق عليه ديوان الوالي وجعل اختصاصه ضبط المدينة -أي العاصمة- وربطها والفصل في المشاكل بين الأهالي والأجانب على السواء .

وشكل في الديوان مجلساً يضم أربعة علماء يمثلون المذاهب الأربعة للنظر في مسائل المواريث والوصاية والجنايات الكبرى، وفي عام 1854 صدر أمر والي مصر "عباس باشا الأول" بتعيين أول محافظ للعاصمة "محافظ المحروسة".

وفي 25 فبراير 1857 أصدر والي مصر محمد سعيد باشا أمر برفع ثلاثة دواوين إلي مستوى النظارة وهي "الداخلية – والجهادية – والمالية" وعين ناظرا لكل منها ، وقد كان مسنداً لنظارة الداخلية" إجراء مضابط مجلس الإحكام – أمور الصحة – الهندسة العمومية – ديوان المحافظة – أشغال قناة السويس – إدارة إسطبل شبرا – المطبعة الأميرية – المكاتب الملكية " أي المدارس المدنية " – المستشفى الملكي ".

 


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