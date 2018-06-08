تعرف على إجراءات جامعة القاهرة لتطوير قصر العينى وأبو الريش × 9 معلومات

بعد إعلان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الشروع فى تنفيذ مشروع قومى لتطوير مسشتفيات قصر العينى وأبو الريش، يرصد "اليوم السابع"، الإجراءات الأخيرة لمجلس جامعة القاهرة لتطوير المستشفيات.
1- تشكيل لجان متنوعة لإدارة مشروع تطوير قصر العينى وأبو الريش.
2- تشكيل لجنة لاختيار الشركة المؤهلة للعمل فى المشروع .
3- تم اختيار الشركة التى تنطبق عليها المعايير من بين 42 شركة بعد طرح الممارسات.
4- تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية والمباني الأساسية بالمستشفى من خلال تجديد المبانى وتوريد وتركيب المعدات الطبية اللازمة.
5- مستشفى قصر العينى تقدم أكبر خدمة طبية فى الشرق الأوسط.
6- تستقبل مستشفيات قصر العينى أكثر من مليونى مريض سنويًا.
7- يُجرى بمستشفيات قصر العينى 250 ألف عملية.
8- تضم المسشتفيات 92 غرفة عمليات و 5620 سريرًا، وتستقبل المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية.
9- ناقش مجلس جامعة القاهرة مشروع تطوير مستشفى أبو الريش والمبنى الجنوبى لمعهد الأورام الذي سيتم البدء في تجديده وتجهيزه بالمعدات المطابقة للمواصفات العالمية.
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