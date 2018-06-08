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تعرف على إجراءات جامعة القاهرة لتطوير قصر العينى وأبو الريش × 9 معلومات

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:00 ص
تعرف على إجراءات جامعة القاهرة لتطوير قصر العينى وأبو الريش × 9 معلومات د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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بعد إعلان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الشروع فى تنفيذ مشروع قومى لتطوير مسشتفيات قصر العينى وأبو الريش، يرصد "اليوم السابع"، الإجراءات الأخيرة لمجلس جامعة القاهرة لتطوير المستشفيات.

1- تشكيل لجان متنوعة لإدارة مشروع تطوير قصر العينى وأبو الريش.

2- تشكيل لجنة لاختيار الشركة المؤهلة للعمل فى المشروع .

3- تم اختيار الشركة التى تنطبق عليها المعايير من بين 42 شركة بعد طرح الممارسات.

4- تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية والمباني الأساسية بالمستشفى من خلال تجديد المبانى وتوريد وتركيب المعدات الطبية اللازمة.

5- مستشفى قصر العينى تقدم أكبر خدمة طبية فى الشرق الأوسط.

6- تستقبل مستشفيات قصر العينى أكثر من مليونى مريض سنويًا.

7- يُجرى بمستشفيات قصر العينى 250 ألف عملية.

8- تضم المسشتفيات 92 غرفة عمليات و 5620 سريرًا، وتستقبل المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية.

9- ناقش مجلس جامعة القاهرة مشروع تطوير مستشفى أبو الريش والمبنى الجنوبى لمعهد الأورام الذي سيتم البدء في تجديده وتجهيزه بالمعدات المطابقة للمواصفات العالمية.


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جامعة القاهرة

مستشفيات قصر العينى

ابو الريش




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