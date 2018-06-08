تعرف على أسعار منتجات الكعك والبسكويت فى مجمعات التموين الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

بدأت الشركة العامة لمخابز القاهرة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين طرح منتجات العيد " الكعك والبسكويت فى منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة بأسعار مخفضة مقارنة بمنتجات السلع المثيلة فى الاسواق الأخرى.

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن أسعار "منتجات العيد" (الكعك والبسكويت) فى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة.

1- طرح المنتجات بأسعار مخفضة 30% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى.

2- طرح كيلو البسكويت بالسمن البلدى بسعر 61 جنيهًا.

3- طرح كيلو الكعك السادة بـ73 جنيها والكعك بالملبن بـ73 حنيها والكعك بالعجوة بـ73 جنيها.

4- طرح كيلو الكعك بالمكسرات 100 جنيه.

5- طرح كيلو غريبة سادة بـ67 جنيهًا وغريبة باللوز 89 جنيهًا

6- طرح بيتى فور سادة بـ67 جنيهًا وكيلو بيتى فور لوكس بالمكسرات بـ95 جنيهًا.

7- طرح عبوه زنة 2 كيلو جرام مشكل تتضمن كعك وغريبة وبيتى فور وبسكويت سادة بسعر 139 جنيهًا.

8- طرح عبوة زنة 2 كيلو مشكل مشكل بالمكسرات تتضمن كعك وغريبة وبيتى فور وبسكويت بسعر 190جنيهًا.

9- طرح عبوة زنة 5 كيلو جرام مشكل بالمكسرات سوبر لوكس تتضمن بسكويت سادة بالسمن البلدى لوكس وبيتى فور بالمكسرات وغريبة باللوز وبسكويت بالشيكولاته بسعر 415 جنيهًا

10- فى حال التعاقد على شراء كميات كبيرة خاصة للشركات والمؤسسات بحيث تبدأ من 100 كيلو سيتم تخفيض 10% إضافى.