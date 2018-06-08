ترامب: أمتلك الحق فى إصدار عفو رئاسى عن نفسى حال إدانتى بالتواطؤ مع روسيا

أ ف ب

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة انه "ليس فوق القوانين"، لكنه كرر انه يمتلك "الحق المطلق" فى إصدار عفو رئاسى عنه فى التحقيق حول تواطؤ محتمل مع روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية فى 2016.

وقال ترامب للصحافيين قبل ان يغادر واشنطن متوجها الى كندا لحضور مجموعة السبع "لست فوق القوانين. لا اريد ان يكون احد فوق القوانين". وأضاف "نعم املك الحق المطلق فى اصدار عفو عني. لكننى لن افعل ذلك لاننى لم ارتكب اى خطأ"، مؤكدا من جديد انه لم يكن هناك "تواطؤ".