video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 04:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: أمتلك الحق فى إصدار عفو رئاسى عن نفسى حال إدانتى بالتواطؤ مع روسيا

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:24 م
ترامب: أمتلك الحق فى إصدار عفو رئاسى عن نفسى حال إدانتى بالتواطؤ مع روسيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
إضافة تعليق

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة انه "ليس فوق القوانين"، لكنه كرر انه يمتلك "الحق المطلق" فى إصدار عفو رئاسى عنه فى التحقيق حول تواطؤ محتمل مع روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية فى 2016.

وقال ترامب للصحافيين قبل ان يغادر واشنطن متوجها الى كندا لحضور مجموعة السبع "لست فوق القوانين. لا اريد ان يكون احد فوق القوانين". وأضاف "نعم املك الحق المطلق فى اصدار عفو عني. لكننى لن افعل ذلك لاننى لم ارتكب اى خطأ"، مؤكدا من جديد انه لم يكن هناك "تواطؤ".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يزور قاعدة للناتو باليونان فى طريقه لحضور قمة سنغافورة

صور.. ميادين إيران تحرق دمى ترامب وإعلام الولايات المتحدة وإسرائيل.. مسيرات "يوم القدس" ترفع شعارات مناوئة لخصوم طهران.. وخطيب الجمعة: المشاركة فى المظاهرات عبادة سياسية ورفع الشعارات عملا صالحا

ترامب عبر تويتر: أتطلع لتسوية الاتفاقات التجارية مع مجموعة السبع

وزير الخارجية الألمانى ينتقد ترامب على انتهاجه سياسات تضر بأوروبا

BBC: ترامب سيدعو كيم جونج إلى البيت الأبيض إذا مرت قمتهما بشكل جيد

ترامب

أمريكا

روسيا

أخبار أمريكا




لا تفوتك
السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة