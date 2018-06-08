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الجمعة، 08 يونيو 2018 03:11 م
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تحرير 49 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق والمواقف

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:40 م
تحرير 49 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق والمواقف حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت إدارات المرور حملات على المواقف لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات واتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر، وتكثيف الحملات المرورية على مواقف  سيارات "الأجرة ، السرفيس" لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية، انتظار خاطىء" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.
 
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (49285) مخالفة مرورية، وذلك على النحو التالى ( 7483 الإدارة العامة للمرور - 6373 القاهرة - 7278 الجيزة – 2051 الإسكندرية - 372 مطروح -2479البحيرة - 1250 الغربية - 1316 المنوفية - 1682 كفرالشيخ - 1660 القليوبية - 1163 الدقهلية - 1171 الشرقية -  773 دمياط - 1660 الإسماعيلية -  1765بورسعيد -  680السويس – 42 شمال سيناء - 651 جنوب سيناء  -1172 الفيوم -657 بنى سويف - 2621المنيا - 1144 أسيوط- 139 الوادى الجديد- 549 سوهاج - 891 قنا - 1314 الأقصر - 520 أسوان - 429 البحر الأحمر) .
 

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