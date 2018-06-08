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تحذير صحى أمريكى للصين إثر إصابة دبلوماسيين بمرض غامض

الجمعة، 08 يونيو 2018 10:39 ص
تحذير صحى أمريكى للصين إثر إصابة دبلوماسيين بمرض غامض تحذير أمريكى صحى للصين
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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، تحذيرا صحيا موسعا، شمل الصين بأسرها، وسط تقارير عن إصابة دبلوماسيين أمريكيين هناك، بمرض غامض، يشبه إصابة في المخ، كان قد أثر قبل ذلك على موظفين أمريكيين في كوبا.

وكان بيان سابق، قد صدر في مايو، قد خص بالذكر مدينة قوانغتشو بجنوب الصين كموقع للتحذير الصحى، وإن كان هذا التحذير أُرسل للمواطنين الأمريكيين في سائر أنحاء الصين. وأكدت وزارة الخارجية في وقت سابق أن موظفا أمريكيا يعمل في قنصليتها في قوانغتشو، "يعاني مشكلة طبية" وأنها أرسلت فريقا لفحص الموظفين، وأسرهم هناك.

وقالت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، إنها أعادت مجموعة من تلك القنصلية، إلى الولايات المتحدة، لإجراء المزيد من الفحوص وإنها توفر الفحص في السفارة الأمريكية في بكين، أو القنصليات الأخرى في الصين، لكل من يطلب الخضوع له.

 


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