تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة لظروف التشغيل والصيانة

كتب هانى عثمان

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية اليوم، الجمعة، من مطار القاهرة الدولى، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، منهم رحلتين لشركة النيل للطيران، أقلعا إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر ملاحية، إن رحلة رقم 120 المتوجهة إلى مدينة الطابق والتابعة لشركة النيل للطيران تأخرت مايقرب من ساعتين، بينما تأخرت رحلة نفس الشركة رقم 171 أكثر من ساعتين والمتجهة إلى جيزان بالسعودية أيضا.

وأوضحت المصادر، أن الرحلة الثالثة التى تأخرت عن موعد إقلاعها المحدد فى جدول التشغيل هى رقم 654 المتوجهة إلى أبو ظبى والتابعة إلى شركة طيران الاتحاد وقد تأخرت لما يقرب من ساعة.

فيما أفادت المصادر، بأن سلطات المطار تلقت إخطارين من الخطوط السعودية بإلغاء إقلاع رحلتان إلى جدة، 3410 و3414، لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.