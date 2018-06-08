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بوتين: نستهدف رفع التبادل التجارى مع الصين لـ 100 مليار دولار

الجمعة، 08 يونيو 2018 11:44 ص
بوتين: نستهدف رفع التبادل التجارى مع الصين لـ 100 مليار دولار الرئيس الروسى
كتب محسن البديوى
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قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إن حجم التبادل التجارى بين بلاده والصين بلغ 27 مليار دولار العام الماضى، وارتفع معدل التبادل بنسبة 30% مطلع العام الجارى، معقبًا:" بإمكاننا الوصول إلى مستوى 100 مليار دولار".

 

وأضاف "بوتين" فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصينى، أن التعاون بين موسكو وبكين مبنى على التكافؤ وعلاقات حسن الجوار، لافتًا إلى أنه يوجد أكثر من 70 مشروعا استثماريا بين البلدين.

 

وأشار إلى أن وكالة الطاقة الذرية الروسية ستبنى محطات نووية جديدة فى الصين.

 

 


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