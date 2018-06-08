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بن راشد: 44 مشروعا لتحقيق التكامل بين المملكة والإمارات فرصة تاريخية

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:20 م
بن راشد: 44 مشروعا لتحقيق التكامل بين المملكة والإمارات فرصة تاريخية محمد بن زايد وولى العهد السعودى
كتبت مريم بدر الدين
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أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبى، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء فى دولة الإمارات، عن رؤية مشتركة مع السعودية للتكامل بين البلدين تنمويا واقتصاديا وعسكريا عبر 44 مشروعا، وذلك خلال لقائه بولى العهد السعودى محمد بن سلمان.

وكتب بن راشد عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"إعلان دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين تنمويا واقتصاديا وعسكريا عبر 44 مشروع استراتيجى هو فرصة تاريخية لخلق نموذج تكامل عربى استثنائى .. نموذج يمكن تكراره واستنساخه لتحقيق قفزات تنموية للشعوب".

وتابع :"المملكة والإمارات عبر مجلسهما التنسيقى برئاسة محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ومعهما 350  مسئولا من البلدين يبدأون مسيرة جديدة فى تاريخ المنطقة لخلق حراك تنموي واقتصادى جديد سيشكل رافعة لاقتصاد المنطقة بأكملها ويعود بالخير على شعوبها بإذن الله".

 

 

 


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محمد بن راشد

الامارات

السعودية




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