الرئيسية أخبار عربية برلين: الشاب العراقى المشتبه بقتله فتاة فى ألمانيا اعتقل بالعراق الجمعة، 08 يونيو 2018 01:01 م الشرطة الألمانية - أرشيفية أ ف ب إضافة تعليق أعلنت برلين، اليوم الجمعة، أن الشاب العراقى الذى يشتبه بقتله فتاة فى ألمانيا اعتقل فى العراق. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. "نيويورك تايمز": فيتنام تطرد محاميا ومنشقا وترحلهما إلى ألمانيا صور.. حلف شمال الأطلسى يشيد بخطط ألمانيا لزيادة نفقاتها العسكرية المانيا العراق اخبار المانيا اخبار العراق اخبار العرب اخبار العرب اليوم 25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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