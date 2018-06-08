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الجمعة، 08 يونيو 2018 06:25 ص
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اليوم..الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب 5 أعضاء جدد غير دائمين بمجلس الأمن

الجمعة، 08 يونيو 2018 06:00 ص
اليوم..الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب 5 أعضاء جدد غير دائمين بمجلس الأمن مجلس الامن
نيويورك أ ش أ
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تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جلسة لانتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين فى المجلس، وفقا لما ذكرة المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة برندن فارما للصحفيين .

وتدخل ست دول الانتخابات على العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن لفترة تستمر عامين (2019 - 2020)، حيث تتنافس إندونيسيا وجزر المالديف على مقعد واحد لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، بينما الدول الأربع الأخرى - بلجيكا وألمانيا (لأوروبا الغربية ودول أخرى)، والجمهورية الدومينيكية (لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) وجنوب إفريقيا (لأفريقيا) - سوف تكون بدون منافس، حسبما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية .

ويتكون مجلس الأمن الدولى من 15 عضوا - خمسة أعضاء دائمين و10 أعضاء منتخبين. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء العشرة غير الدائمين لمدة عامين ، مع استبدال خمسة أعضاء كل عام. وتحتفظ بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بالمقاعد الخمسة الدائمة.

وللموافقة، يجب أن يحصل المرشح على ثلثى الأصوات على الأقل على هذا المقعد، بغض النظر عما إذا كانت الانتخابات محل منافسة أم لا.

وتوزع المقاعد العشرة المنتخبة على المجموعات الإقليمية الخمس: ثلاثة مقاعد لأفريقيا، ومقعدان لكل من آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا الغربية ودول أخرى. مجموعة أوروبا الشرقية لديها مقعد واحد.

سوف يحل الأعضاء الخمسة المنتخبون حديثاً محل بوليفيا وإثيوبيا وكازاخستان وهولندا والسويد، ويبدأون فترتهم لمدة عامين اعتبارًا من 1 يناير 2019.

ويعتبر مجلس الأمن، المكلف بصيانة السلم والأمن العالميين، هو أقوى هيئة فى الأمم المتحدة.. ويضم فى عضويته الحالية بالاضافة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين والعضاء الخمسة الذين تنتهى فترة عضوية خمسة دول اخرى تنتهى عضويتها فى 2019 وهى كوت ديفوار، وغينيا الاستوائية، والكويت، وبيرو وبولندا .


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