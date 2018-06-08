الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر العمل الدولى يزور مقر البعثة الأوروبية

كتب محمود راغب

زار الوفد الحكومى المصرى المشارك فى الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف، مقر البعثة الدائمة للمقر الأوروبى، وكان فى استقبلهم السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، مرحبا بهم، مؤكدا أن مقر البعثة هو بيتنا ووطننا مصر.

وكان المؤتمر قد بدأ أعمالة 28 مايو الماضى ويختتم أعماله اليوم الجمعة، ورأس وفد مصر فى المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، وقد غادر جنيف للقاهرة قبل تقديم استقالة الحكومة بيومين.

وأعرب الوفد عن شكره وتقديره لدعم السفير، للوفد المصرى طوال فترة انعقاد المؤتمر التى بدأت خلال الفترة من 28 مايو حتى اليوم الجمعة 8 يونيو، فضلا عن تعاونه الدائم فى كافة الملفات المعروضة على المؤتمر.

ضم الوفد الذى زار مقر البعثة كل من أمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية، والمستشار القانونى لوزير القوى العاملة، إيهاب عب العاطي، والمستشار العمالى بجنيف أسامة صابر، والمستشارة العمالية القادمة منال عبد العزيز.