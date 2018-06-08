"المياه الجوفية": العمل بمشروعات الحماية من السيول بالبحر الأحمر مستمر

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير للإدارة العامة للمياه الجوفية فى البحر الأحمر أنه جار العمل حاليا فى مشروعات الحماية من السيول التى يتم تنفيذها بالمحافظة، تحت إشراف الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية)، ولَم يتأثر الأداء ونسبة التنفيذ بارتفاع درجات الحرارة التى تتزامن مع شهر رمضان.

وأوضح التقرير أن العمل يجرى بحواجز الإعاقة خلف بحيرات وادى الحواشية لحماية مدينة راس غارب من اخطار السيول بعد تعرضها للغرق العام قبل الماضى، فيما يتم العمل أيضا لإنشاء الحاجز الترابى خلف البحيرة الصناعية(ب2 ) بوادى حوضين بشلاتين، حيث تبلغ السعة التخزينية 7 ملايين متر مكعب من المياه التى ستسهم بشكل كبير فى تنمية المنطقة وحمايتها من اخطار السيول، ويصل ارتفاع السد إلى 12 مترا وهو بذلك يعتبر من اكبر السدود التى يتم إنشاؤها فى الصحراء الشرقية من حيث الارتفاع وسعة التخزين.

يشار إلى أن جميع السدود التى تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذها لا تقطع الطرق المؤدية إلى أعالى الأودية ولا تؤثر على نظام البيئة بالمنطقة بأى تاثيرات سلبية حيث أن مشروعات الحماية تدرس بعناية فائقة لتكون متوازنة من الناحية البيئية.