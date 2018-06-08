القوات الأفغانية تقتل 10 عناصر من حركة طالبان مع إعلان وقف إطلاق نار

رويترز

قال مسؤول أفغانى، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن قتلت عشرة من مقاتلى طالبان، مع بدء سريان وقف إطلاق النار، أعلنه الرئيس أشرف عبد الغنى، وقالت القوات الأفغانية، إنها سترد إذا تعرضت لهجوم.

وقال المسؤول إنه من بين القتلى، خمسة باكستانيين، قتلوا خلال اشتباك في إقليم ننكرهار، بشرق أفغانستان. وأضاف "أنهينا العملية وسنطبق الآن خطة وقف إطلاق النار".

وقتل مسلحون أربعة أشخاص، وأصابوا خمسة، في هجوم منفصل على منزل عضو بالبرلمان، في ننكرهار، اليوم الجمعة، بينما لم يكن النائب في المنزل، وقت الهجوم.

ورحبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى، بوقف إطلاق النار، لكن بعض المحللين المستقلين، عبروا عن تشككهم فيه، ووصفه أحد الدبلوماسيين بأنه "قصة حب من طرف واحد"، نظرا لأن طالبان لم ترد حتى الآن، ومن المرجح ألا ترد.