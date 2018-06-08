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القبض على 4 هاربين من أحكام بالسجن بينهم هارب من مؤبد بالبحر الأحمر

الجمعة، 08 يونيو 2018 10:55 ص
القبض على 4 هاربين من أحكام بالسجن بينهم هارب من مؤبد بالبحر الأحمر حمله امنية-ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، برئاسة العقيد محمد عبد العظيم رئيس المباحث من ضبط المحكوم عليه الهارب "  محمد. ج "  فى القضية رقم 779 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2012 " مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.
 
كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب " مصطفي. م "  فى القضية رقم 13305 جنايات قسم ثان الغردقة لسنة 2009 " اختلاس "  والمحكوم عليه فيها بالسجن سنة.
 
 كذلك  تم ضبط المحكوم عليه الهارب " إسماعيل .ع " فى القضية رقم 350 جنايات قسم رأس غارب لسنة 2013 " شروع فى سرقة " والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات، وتم ضبط المحكوم عليه الهارب " رجب. ا "  فى القضية رقم 8318 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2015 " هتك عرض "  والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات. 
 
كما تم ضبط وتنفيذ 350 حكم جزئى، بينهم 64 محكـوم عليهـم فــي جنح الحبس الجزئي و 20 محكـوم عليهـم فــي جنح الحبس المستأنف، و 190 محكـوم عليـهم فــي جنح الغرامات الجزئية،  30 محكـوم عليهـم فــي جنح الغرامات المستأنف 42 محكوم عليهم في جنح المخالفات.
 
 
 

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