القبض على 4 هاربين من أحكام بالسجن بينهم هارب من مؤبد بالبحر الأحمر

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، برئاسة العقيد محمد عبد العظيم رئيس المباحث من ضبط المحكوم عليه الهارب " محمد. ج " فى القضية رقم 779 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2012 " مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.

كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب " مصطفي. م " فى القضية رقم 13305 جنايات قسم ثان الغردقة لسنة 2009 " اختلاس " والمحكوم عليه فيها بالسجن سنة.

كذلك تم ضبط المحكوم عليه الهارب " إسماعيل .ع " فى القضية رقم 350 جنايات قسم رأس غارب لسنة 2013 " شروع فى سرقة " والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات، وتم ضبط المحكوم عليه الهارب " رجب. ا " فى القضية رقم 8318 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2015 " هتك عرض " والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.

كما تم ضبط وتنفيذ 350 حكم جزئى، بينهم 64 محكـوم عليهـم فــي جنح الحبس الجزئي و 20 محكـوم عليهـم فــي جنح الحبس المستأنف، و 190 محكـوم عليـهم فــي جنح الغرامات الجزئية، 30 محكـوم عليهـم فــي جنح الغرامات المستأنف 42 محكوم عليهم في جنح المخالفات.