القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين فى التل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، وطلقتين من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعاونيه، بالقبض على "أحمد.ع.م" 33 عاما، عاطل ومقيم بدائرة مركز التل الكبير، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، وطلقتين من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 50 جرام.

وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته المحرمة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.