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الجمعة، 08 يونيو 2018 04:59 م
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القبض على عاطلين يفرضان الإتاوات على سائقى موقف 15 مايو تحت تهديد الأسلحة

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:59 م
القبض على عاطلين يفرضان الإتاوات على سائقى موقف 15 مايو تحت تهديد الأسلحة المتهمين عقب القبض عليهما
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على كلا من  "محمود ش أ"  22 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "خطف شخص"، و"إسلام م ن" 20 سنة، عاطل، لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة على السائقين بموقف سرفيس 15 مايو، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية "إتاوات" دون وجه حق تحت تهديد أسلحة نارية وبيضاء بحوزتهما.

ومن خلال الأكمنة تمكن النقيب أحمد ماضى معاون مباحث القسم، من ضبطهما، وبحوزتهما سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 16 مم، وطلقتين من ذات العيار"، وسلاح أبيض "سنجة كبيرة الحجم"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد فرض السيطرة، وجمع الإتاوات من السائقين بالموقف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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