العراق: التصويت على تعديل قانون الانتخابات أعاد العملية السياسية لمسارها الصحيح

بغداد (أ ش أ)

أكد النائب خالد الأسدى عضو ائتلاف دولة القانون فى البرلمان العراقى، اليوم الجمعة، أن تصويت مجلس النواب على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، أعاد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح.

وقال الأسدى ـ فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الفضائية - إن : "مجلس النواب عمل على توجيه وتصويب وإعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح بعد حالات التزوير والخروقات التى حصلت وهددت العملية الديمقراطية برمتها"، مبينًا أن "حالات التزوير وبحسب اللجان التى شكلت كانت واسعة وكبيرة ومؤثرة ولايمكن التغاضى عنها".

وأضاف الأسدي، أن "المواعيد الدستورية لانعقاد المجلس الجديد وانتهاء المدة القانونية للمجلس الحالى مع الوضع الحالى هو من اختصاص المحكمة الاتحادية وهى المعنية بالنظر فى دستورية ما يجري"، مستبعدًا "تأثير عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على مقترح التعديل لأنه بعد 15 يومًا من تاريخ التصويت عليه سيكون نافذًا".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التى عقدت الأربعاء الماضى على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.