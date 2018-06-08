video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 03:15 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

العراق: التصويت على تعديل قانون الانتخابات أعاد العملية السياسية لمسارها الصحيح

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:06 م
العراق: التصويت على تعديل قانون الانتخابات أعاد العملية السياسية لمسارها الصحيح البرلمان العراقى
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد النائب خالد الأسدى عضو ائتلاف دولة القانون فى البرلمان العراقى، اليوم الجمعة، أن تصويت مجلس النواب على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، أعاد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح.

وقال الأسدى ـ فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الفضائية - إن : "مجلس النواب عمل على توجيه وتصويب وإعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح بعد حالات التزوير والخروقات التى حصلت وهددت العملية الديمقراطية برمتها"، مبينًا أن "حالات التزوير وبحسب اللجان التى شكلت كانت واسعة وكبيرة ومؤثرة ولايمكن التغاضى عنها".

وأضاف الأسدي، أن "المواعيد الدستورية لانعقاد المجلس الجديد وانتهاء المدة القانونية للمجلس الحالى مع الوضع الحالى هو من اختصاص المحكمة الاتحادية وهى المعنية بالنظر فى دستورية ما يجري"، مستبعدًا "تأثير عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على مقترح التعديل لأنه بعد 15 يومًا من تاريخ التصويت عليه سيكون نافذًا".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التى عقدت الأربعاء الماضى على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برلمانى عراقى: قريبا الإعلان عن ائتلاف يضم "الوطنية" و"سائرون" و"الحكمة"

البرلمان العراقى: عمليات التزوير بالانتخابات ستشكل فضيحة كبرى

العراق

اخبار العراق

البرلمان العراقى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

المالية: لا صحة لاقتراض 5 مليارات دولار لرد أصول شهادات قناة السويس

المالية: لا صحة لاقتراض 5 مليارات دولار لرد أصول شهادات قناة السويس

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة