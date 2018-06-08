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الجمعة، 08 يونيو 2018 04:41 ص
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العثور على الشقيقة الصغرى لملكة هولندا متوفاة بالأرجنتين

الجمعة، 08 يونيو 2018 04:00 ص
العثور على الشقيقة الصغرى لملكة هولندا متوفاة بالأرجنتين ملكة هولندا ماكسيما
بيونس آيريس أ ش أ
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عثرت السلطات الأرجنتينية، على الشقيقة الصغرى لملكة هولندا ميتة داخل شقتها فى مدينة بيونس آيريس.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن اينس زوريجويتا - 33 عاما - هى الشقيقة الصغرى لملكة هولندا ماكسيما، مشيرة إلى أن أحد المسئولين عن الاتصالات بالقصر الملكى الهولندى أكد نبأ الوفاة، والتى "يفترض" أنها حادث انتحار.

وصرح مسئول بجهاز الادعاء الأرجنتينى بأن والدة المتوفاة عثرت عليها ليلة أمس، مشيرا إلى عدم وجود أية علامات على وقوع جريمة ، غير انه يتعين - مع ذلك - انتظار نتيجة التشريح.

وأوردت الشبكة الأمريكية أن اينس متخصصة فى مجال علم النفس، وأنها مارست العمل بوزارة التنمية الاجتماعية الأرجنتينة علاوة على مكتب الأمم المتحدة فى بنما.

 


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